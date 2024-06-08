08.06.2024 10:15

Виведення із запою: як відбувається та куди звернутися

Запой - стан, у якому людина відчуває потребу у вживанні алкоголю щоденно і у великих кількостях. Він ускладнюється важкою інтоксикацією організму, тож у близьких хворих на алкоголізм людей нерідко постає питання про виведення із запою з допомогою фахівців-медиків.

Небезпека запою

Запой може бути коротким і тривалим. Стан, який триває близько місяця або більше є небезпечним, адже від регулярного потрапляння токсинів організм зазнає руйнівного впливу. Наслідками тривалого запою може бути порушення роботи шлунку та кишківника, нирок, серцево-судинної системи, мозку. Психічний стан хворого на алкоголізм при цьому є непередбачуваним і небезпечним. Варто розуміти: людина, яка щоденно вживає алкоголь у надмірній кількості, потребує невідкладної медичної допомоги.

Як відбувається виведення з запою

Здійснювати виведення з запою має тільки фаховий спеціаліст. Він може оцінити ступінь важкості стану пацієнта та відповідно дати пораду щодо шпиталізації або лікування в домашніх умовах. Зазвичай виведення з небезпечного стану відбувається у кілька етапів:

Лікар уточнює стан пацієнта телефоном. Згідно наявних даних озвучує приблизну вартість та терміни лікування. Лікар оглядає людину особисто та пропонує схему швидкого та ефективного виведення з запою. Фахівець проводить детоксикацію організму за допомогою крапельниць та медикаментів. Відстежуючи реакцію, він або вносить зміни у схему лікування, або продовжує його за планом. Якщо пацієнт перебуває у важкому психічному стані (наприклад, переживає так звану “білу гарячку”), лікар вводить додаткові медикаменти для стабілізації нервової системи. Упевнившись у тому, що пік небезпечного стану позаду, фахівець пропонує варіанти подальшого лікування.

Наступні кроки: як уникнути повторних запоїв

Близьким людини, яка одноразово або вчергове зіштовхнулася з запоєм варто розуміти, що цей стан є однозначним сигналом про наявність системного захворювання - алкоголізму. Цю проблему не можна вирішити одноразовою детоксикацію організму - запой, скоріше за все, повториться знову через певний проміжок часу. Для того ж, щоб позбутися алкоголізму раз і назавжди, потрібен комплексний підхід. Окрім виведення з запою Медичний центр “Трансформація” пропонує повний спектр послуг з лікування алкогольної залежності. Так, фахівці центру здійснюють:

підшивку;

кодування від алкоголізму;

кодування методом Довженко;

кодування гіпнозом;

лазерне кодування;

лікування від алкоголізму в умовах стаціонару.

Досвід центру доводить: маючи мотивацію та підтримку близьких людей, можна позбутися алкоголізму назавжди.