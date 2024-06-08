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08.06.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

ДТП та вилучення заборонених речовин: у поліції повідомили про події в Харківській області

Протягом доби до поліцейських надійшло 1136 звернень від мешканців Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 15 громадян отримали травми.
 
Ввечері 6 червня по проспекту Льва Ландау водій «Renault Trafic» біля пішохідного переходу травмував неповнолітню харків’янку. 14-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. 
 
Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
В Індустріальному районі працівники поліції виявили у 36-річного чоловіка бойову гранату М-67, запал до неї, а також  два полімерні пакети з наркотичною речовиною. Проводяться першочергові слідчі дії.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини будував кар'єру при окупантах, а отримав тюремний вирок.
 
Тэги:  події, харків
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