08.06.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

ДТП та вилучення заборонених речовин: у поліції повідомили про події в Харківській області

Протягом доби до поліцейських надійшло 1136 звернень від мешканців Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 15 громадян отримали травми.

Ввечері 6 червня по проспекту Льва Ландау водій «Renault Trafic» біля пішохідного переходу травмував неповнолітню харків’янку. 14-річну постраждалу госпіталізували до лікарні. Відкрито кримінальне провадження.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

В Індустріальному районі працівники поліції виявили у 36-річного чоловіка бойову гранату М-67, запал до неї, а також два полімерні пакети з наркотичною речовиною. Проводяться першочергові слідчі дії.

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