08.06.2024 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукували неповнолітню, яка пішла на прогулянку і не повернулася

Неповнолітня пішла з подругою до знайомих та не повернулася. Мобільний телефон залишила вдома. На зв'язок з батьками до пізньої ночі вона не виходила.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 7 червня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 15-річної дівчини. Заявниця розповіла, що донька пішла гуляти з подругою. Мобільний телефон залишила вдома. На телефонні дзвінки подруга доньки спочатку не відповідала, а потім відмовилася сказати, де вони знаходяться. У вечері додому дівчина так і не повернулася.

На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Поліцейські встановили місцезнаходження зниклої. Вона залишилася ночувати у знайомих. Дівчину передали матері.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) КУпАП.

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