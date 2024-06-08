08.06.2024 12:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові розшукували неповнолітню, яка пішла на прогулянку і не повернулася
Неповнолітня пішла з подругою до знайомих та не повернулася. Мобільний телефон залишила вдома. На зв'язок з батьками до пізньої ночі вона не виходила.
Ввечері 7 червня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 15-річної дівчини. Заявниця розповіла, що донька пішла гуляти з подругою. Мобільний телефон залишила вдома. На телефонні дзвінки подруга доньки спочатку не відповідала, а потім відмовилася сказати, де вони знаходяться. У вечері додому дівчина так і не повернулася.
На пошуки неповнолітньої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитували друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах. Поліцейські встановили місцезнаходження зниклої. Вона залишилася ночувати у знайомих. Дівчину передали матері.
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) КУпАП.
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писав, що протягом доби до поліцейських надійшло 1136 звернень
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