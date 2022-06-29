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29.06.2022  21:11   

В Харькове приводят в порядок укрытия в подвалах жилых домов (фото)

В городе Харькове обследуют укрытия в многоэтажных домах, а также приводят в порядок для их дальнейшего использования.

Харьков, укрытия, уборка
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, к началу полномасштабного российского вторжения в городе насчитывалось 2 872 подвальных помещения многоквартирных домов, которые являются самыми простыми укрытиями для населения.
 
Чтобы определить степень их разрушения и возможность дальнейшей эксплуатации, укрытия обследуют, после чего коммунальщики совместно с волонтерами приводят в порядок.
 
В частности, сегодня, 29 июня, к уборке укрытий в Основянском районе присоединились 24 волонтера, которые собрали и вывезли 37 куб. м мусора.
 
По информации департамента, по состоянию на 6 июня в Харькове обследовано 2 846 таких укрытий, пригодных для дальнейшего использования. В частности, в Индустриальном районе – 395, в Киевском – 427, в Немышлянском – 252, в Новобаварском – 218, в Основянском – 162, в Салтовском – 567, в Слободском – 335, в Холодногорском – 185, в Шевченковском - 305.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  укрытия, харьков, волонтеры, коммунальщики
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