29.06.2022 21:19 Дмитрий Колоней
Харковские коммунальщики ликвидировали последствия вражеских ударов
Об этом сообщили в АО «Харьковгоргаз».
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», рядом с подземным газопроводом низкого давления в промышленное здание попала вражеская ракета. Окрестные жилые дома спасло то, что ее разорвало внутри. В результате удара расплавились металлические конструкции здания, а местные жители почувствовали легкое землетрясение.
После взрыва специалисты локализовали утечку газа на газопроводе. Они уже провели капитальный ремонт поврежденного участка, проложив 50 м полиэтиленового газопровода. В тот же день газоснабжение было восстановлено для жителей 12 домов частного сектора.
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