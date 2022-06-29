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29.06.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Харковские коммунальщики ликвидировали последствия вражеских ударов

Об этом сообщили в АО «Харьковгоргаз».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», рядом с подземным газопроводом низкого давления в промышленное здание попала вражеская ракета. Окрестные жилые дома спасло то, что ее разорвало внутри. В результате удара расплавились металлические конструкции здания, а местные жители почувствовали легкое землетрясение.
 
После взрыва специалисты локализовали утечку газа на газопроводе. Они уже провели капитальный ремонт поврежденного участка, проложив 50 м полиэтиленового газопровода. В тот же день газоснабжение было восстановлено для жителей 12 домов частного сектора.
Тэги:  коммунальщики, газ, харьков, обстрелы, агрессия россии
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