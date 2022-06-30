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30.06.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • К этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе видны зарницы.
  • Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.
  • Если погода дождливая, то зима будет снежной.
  • Вечерняя радуга 30 июня предвещает хорошую погоду.
  • Багровый закат – к сильному ветру и ненастью.
  • Ночная гроза – к хорошей погоде 1 июля.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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