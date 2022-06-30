Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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