30.06.2022 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 30 июня

В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +16°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +21°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +25°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Приметы дня:

К этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе видны зарницы.

Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.

Если погода дождливая, то зима будет снежной.

Вечерняя радуга 30 июня предвещает хорошую погоду.

Багровый закат – к сильному ветру и ненастью.

Ночная гроза – к хорошей погоде 1 июля.