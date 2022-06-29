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29.06.2022  21:00   Дмитрий Колоней

Харьков является форпостом борьбы и войны - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью «Ukrainian Independent Radio».


Харьков является форпостом борьбы и войны - Игорь Терехов

 Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов дал интервью «Ukrainian Independent Radio», в ходе которого,вчастности отметил:

"Город Харьков на 95 процентов говорит на русскомя зыке но от этого мы ни  в коем случае не стали меньше украинцами,чем те люди,которые говорят на украинском языке. Да,официальным язком является  украинский. Проводя совещания, официальные мероприятия, мы разговариваем на украинском языке. Наши дети изучают украинский язык в шокле, приходят домой, говорт на русском языке. Но от этого никто не стал меньше любить Украину  или меньше стал украинцем.

Рассчет Путина и его приспешников которые думали пройти и забрать Харьков за три часа, что их здесь будут  встречать с цветами, говорит о том, что они не понимают в Украине ничего. Город Харьков всегда был русскоязычным городом и всегда был городом украинским.

То, что натворила РФ в Донеце и Луганске перевернуло очень многие стереотипы. Российские агрессоры недооценили украинский дух Харькова и всех городов, и наткнулись на этот отпор.

Мы сегодня, как русскоязычный город, находящийся на востоке Украины, который является форпостом борьбы и войны, мы сегодня более радикальны по отношению к агрессорам, чем Заладная Украина", - подытожил Игорь Терехов. 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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