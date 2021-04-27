27.04.2021 15:18

Стрельба из лука. Харьковское командное золото и урожай наград всеукраинского турнира

Всеукраинские соревнования по стрельбе из классического лука "Олимпийские надежды" среди юниоров и кадетов состоялись во Львове.

За победу соревновались спортсмены из 10 областей Украины.

Среди юниоров в личном первенстве серебряным призером соревнований стал харьковчанин Владимир Каменский. Первое и третье место заняли спортсмены из Львовской области.

Среди кадетов второе место также занял харьковский лучник Никита Дюняшев. "Золото" у спортсмена из Черновицкой области, "бронза" у представителя Львовской.

Среди девушек харьковская спортсменка Полина Зверева заняла почетное третье место, уступив "серебро" и "золото" представительницам из Львовской области.

В командном первенстве среди девушек победителем соревнований стала харьковская команда (София Постельняк, Полина Зверева и Ирина Ярмак), оставив позади две львовские команды.

Среди юниорок команда "Харьковская" (Валерия Онищук, Александра Аристова и Ирина Третьякова) стала серебряным призером соревнований. Золотая и бронзовая медали у команд Львовской области.

В командном первенстве среди кадетов команда "Харьковская-1" в составе Александра Жука, Никиты Дюняшева и Ивана Шестаченко завоевала "серебро", опередив "бронзовых" черновчан и уступив "золотом" команде из Львова.

В смешанных командах среди юниоров команда Харькова (Владимир Каменский и Ирина Третьякова) заняли третье место уступив двум львовским командам. Среди кадетов Полина Зверева и Никита Дюняшев получили "серебро", проиграв команде "Львовская-1" и опередив команду из Сум.

"Олимпийские надежды" является официальным отбором на I этап Кубка Европы среди юниоров и кадетов, который состоится в Словении 16-23 мая 2021.