23.04.2021 16:23

Волейбол. Харьковский клуб - призер чемпионата Украины

"Юракадемия" завоевала "бронзу" первенства страны.

Харьковский волейбольный клуб "Сборная Харьковской области-Юридическая Академия" в серии за третье место в мужской Суперлиге на своей площадке дважды победил житомирский ВК "Житичи".

По итогам предыдущих матчей, которые состоялись в Житомире, счет серии был 1-1. В первой домашней игре, которая прошла вчера, харьковчане одержали победу со счетом 3-1 и повели в серии 2-1. 4 поединк также завершился в пользу "Юракадемии" - 3:0.