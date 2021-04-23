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23.04.2021  16:23   

Волейбол. Харьковский клуб - призер чемпионата Украины

"Юракадемия" завоевала "бронзу" первенства страны.

Харьковский волейбольный клуб "Сборная Харьковской области-Юридическая Академия" в серии за третье место в мужской Суперлиге на своей площадке дважды победил житомирский ВК "Житичи".
 
По итогам предыдущих матчей, которые состоялись в Житомире, счет серии был 1-1. В первой домашней игре, которая прошла вчера, харьковчане одержали победу со счетом 3-1 и повели в серии 2-1. 4 поединк также завершился в пользу "Юракадемии" - 3:0.
Тэги:  волейбол, призер, харьков, украина, чемпионат, бронза
 
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