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19.04.2021  11:14   

Бокс. Харьковчане вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Харьковчане успешно представляют Украину на Чемпионате мира по боксу среди молодежи - 2021, который проходит в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля.

Харьковчане вышли в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Харьковчанин Илья Тогобицкий (весовая категория 75 кг) досрочно победил соперника из Армении и боксера из Германии. Перед выходом в полуфинал спорстмен встретится на ринге с бразильцем.

Также две победы одержал Руслан Цыкало (весовая категория 52 кг), который в следующем поединке будет боксировать с представителем Кыргызстана. Кроме того, в четвертьфинал вышел Никита Горбатенко (весовая категория 91 кг).

Напомним, что также в составе сборной Украины выступал Дмитрий Пащенко (весовая категория 49 кг), который закончил свое выступление на чемпионате мира.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бокс, харьков
 
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