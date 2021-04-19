Бокс. Харьковчане вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Харьковчане успешно представляют Украину на Чемпионате мира по боксу среди молодежи - 2021, который проходит в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля.
Харьковчанин Илья Тогобицкий (весовая категория 75 кг) досрочно победил соперника из Армении и боксера из Германии. Перед выходом в полуфинал спорстмен встретится на ринге с бразильцем.
Также две победы одержал Руслан Цыкало (весовая категория 52 кг), который в следующем поединке будет боксировать с представителем Кыргызстана. Кроме того, в четвертьфинал вышел Никита Горбатенко (весовая категория 91 кг).
Напомним, что также в составе сборной Украины выступал Дмитрий Пащенко (весовая категория 49 кг), который закончил свое выступление на чемпионате мира.
День обещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава.
Облачная погода продержится весь день. Ночью небольшой дождь, местами туман. Днем сильный дождь, местами гроза. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый весенний праздник – День подснежника.
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