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12.04.2021  14:41   

Стартует онлайн-марафон "Спортивный карантин 2.0"

Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета приглашает горожан и жителей Харьковской области принять участие в бесплатном марафоне "Спортивный карантин 2.0". Старт сегодня, 12 апреля 2021 года.

 
Видео тренировок будут публиковаться каждый вечер на странице Департамента в Инстаграм.
 
Участников ждут 20 тренировок с Ксенией Жмаревой и Демьяном Шаляревичем. Записи можно будет посмотреть в любое удобное время.
 
Справка. "Спортивный карантин" - проект, который помогает всем желающим не выходя из дома привести свое тело в прекрасную физическую форму во время локдауна.
 
Источник:   Харьков спортивный
 
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