07.04.2021 14:19

Баскетбол. "Харьковские Соколы" сыграют два матча на выезде

В среду и пятницу харьковчане проведут в Черкассах и Николаеве.

Четвертый круг мужской баскетбольной Суперлиги "Соколы" начинают с матчей против ближайших соседей по турнирной таблице: "Черкасских обезьян" и "Николаева".

Первый поединок пройдет в Черкассах 7 апреля 2021 года.

"Соколы" наконец восстановились после травм и в полном составе будут пытаться взять очки у финалистов Кубка Украины. Начало игры в 19:00.

9 апреля в Николаеве харьковчане сыграют против местной команды. Начало матча в 19:00.