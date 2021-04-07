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07.04.2021  14:19   

Баскетбол. "Харьковские Соколы" сыграют два матча на выезде

В среду и пятницу харьковчане проведут в Черкассах и Николаеве.

 
Четвертый круг мужской баскетбольной Суперлиги "Соколы" начинают с матчей против ближайших соседей по турнирной таблице: "Черкасских обезьян" и "Николаева".
 
Первый поединок пройдет в Черкассах 7 апреля 2021 года.
 
"Соколы" наконец восстановились после травм и в полном составе будут пытаться взять очки у финалистов Кубка Украины. Начало игры в 19:00.
 
9 апреля в Николаеве харьковчане сыграют против местной команды. Начало матча в 19:00.
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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