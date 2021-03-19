Бокс: харьковчане поехали покорять турецкий ринг

16 марта в Стамбуле стартовал "Босфор" - престижный международный турнир класса А. В нем принимают участие боксёры из 26 стран мира. Соревнования продлятся до 20 марта.
В составе сборной Украины на турнир отправились двое харьковчан - чемпион Украины до 22 лет в весовой категории 75 кг. Богдан Толмачев и первый номер национальной олимпийской сборной страны в весе до 91 кг. Сергей Горсков.
Богдан Толмачев уверенно выиграл свой первый бой у турецкого боксера Юсуфа Кувальчи - турки выбросили полотенце после второго раунда. А вот в поединке за медаль соперник из Азербайджана Камран Шахсуварлы оказался сильнее харьковчанина. Раздельным решением судей Толмачеву присудили поражение.
Сергей Горсков свой первый бой уверенно выиграл у боксёра из Казахстана Нурлана Сабирова единогласным решением судей и вышел в полуфинал. Завтра харьковчанин сразится с ещё одним казахом Сагайдыком Тоганбаем.
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Синоптики обещают снег и ночной морозец. Днем столбили термометров поднимутся выше нуля.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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