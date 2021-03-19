19.03.2021 13:56

Бокс: харьковчане поехали покорять турецкий ринг

16 марта в Стамбуле стартовал "Босфор" - престижный международный турнир класса А. В нем принимают участие боксёры из 26 стран мира. Соревнования продлятся до 20 марта.

В составе сборной Украины на турнир отправились двое харьковчан - чемпион Украины до 22 лет в весовой категории 75 кг. Богдан Толмачев и первый номер национальной олимпийской сборной страны в весе до 91 кг. Сергей Горсков.

Богдан Толмачев уверенно выиграл свой первый бой у турецкого боксера Юсуфа Кувальчи - турки выбросили полотенце после второго раунда. А вот в поединке за медаль соперник из Азербайджана Камран Шахсуварлы оказался сильнее харьковчанина. Раздельным решением судей Толмачеву присудили поражение.

Сергей Горсков свой первый бой уверенно выиграл у боксёра из Казахстана Нурлана Сабирова единогласным решением судей и вышел в полуфинал. Завтра харьковчанин сразится с ещё одним казахом Сагайдыком Тоганбаем.