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11.03.2021  13:35   

Женский бокс: харьковчанки побеждают всех соперниц

Чемпионат Украины по боксу среди женщин-молодежи, юниорок и девушек с 8 по 14 марта проходит в Ужгороде.


//sportevents.kharkiv.ua

На данный момент на счету спортсменок из Харькова нет ни одного поражения.

Сейчас продолжаются поединки предварительной стадии ЧУ. Харьковские спортсменки уверенно шагают к "золоту".

Все бои с участием наших девушек завершились в их пользу: Дарья Коваленко, Кира Макагоненко, Юлия Ступакова одержали победы над соперницами в категории "девушки". Полина Мищенко, Александр Манько, Мария Фонотова, Валерия Мещерякова, Мария Мартыненко, Дарья Зубрихина - в категории юниорки.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бокс, харьков
 
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