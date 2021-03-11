Женский бокс: харьковчанки побеждают всех соперниц

Чемпионат Украины по боксу среди женщин-молодежи, юниорок и девушек с 8 по 14 марта проходит в Ужгороде.
На данный момент на счету спортсменок из Харькова нет ни одного поражения.
Сейчас продолжаются поединки предварительной стадии ЧУ. Харьковские спортсменки уверенно шагают к "золоту".
Все бои с участием наших девушек завершились в их пользу: Дарья Коваленко, Кира Макагоненко, Юлия Ступакова одержали победы над соперницами в категории "девушки". Полина Мищенко, Александр Манько, Мария Фонотова, Валерия Мещерякова, Мария Мартыненко, Дарья Зубрихина - в категории юниорки.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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