11.03.2021 13:35

Женский бокс: харьковчанки побеждают всех соперниц

Чемпионат Украины по боксу среди женщин-молодежи, юниорок и девушек с 8 по 14 марта проходит в Ужгороде.



//sportevents.kharkiv.ua

На данный момент на счету спортсменок из Харькова нет ни одного поражения.

Сейчас продолжаются поединки предварительной стадии ЧУ. Харьковские спортсменки уверенно шагают к "золоту".

Все бои с участием наших девушек завершились в их пользу: Дарья Коваленко, Кира Макагоненко, Юлия Ступакова одержали победы над соперницами в категории "девушки". Полина Мищенко, Александр Манько, Мария Фонотова, Валерия Мещерякова, Мария Мартыненко, Дарья Зубрихина - в категории юниорки.