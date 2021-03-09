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09.03.2021  15:18   

Бокс. Определились сильнейшие в Харьковской области

Чемпионат Харьковской области среди взрослых состоялся в зале спортивной школы "ХТЗ".

 Победителей определили в восьми весовых категориях.
 
Чемпионами области стали:
 
- Анар Умудов (весовая категория 60 кг.)
 
- Даниил Каростилев (весовая категория 64 кг.)
 
- Степан Овганисян (весовая категория 69 кг.)
 
- Дмитрий Богданов (весовая категория 75/1 кг.)
 
- Иван Верцинський (весовая категория 75/2 кг.)
 
- Иван Вострокнутов (весовая категория 81 кг.)
 
- Родион Морозов (весовая категория 91 кг.)
 
- Иван Юхта(весовая категория 91 кг.)
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бокс, победители, харьков
 
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