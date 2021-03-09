Бокс. Определились сильнейшие в Харьковской области

Чемпионат Харьковской области среди взрослых состоялся в зале спортивной школы "ХТЗ".
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если хотите с кем-то договориться, найти решение проблемы, стоит сделать это именно сегодня.
В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.
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