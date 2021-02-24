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24.02.2021  17:12   

В Харькове пройдет фестиваль художественной гимнастики

Мероприятие пройдет 11-13 марта 2021 года.

Фестиваль художественной гимнастики "Красота спасет мир" состоится в Харькове 11-13 марта.
 
За победу и титул самой красивой будут бороться участницы со всех уголков Украины.
 
Тэги:  гимнастика, фестиваль, харьков
 
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