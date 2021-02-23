Бадминтон: харьковские спортсмены победили на Кубке Украины

Во время соревнований, которые прошли с 18 по 21 февраля, спортсмены Харьковщины завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
Елизавета Жаркая и Мария Столяренко стали обладательницами Кубка Украины в женской парной категории. В финале они обыграли другой харьковский дуэт - Полину Бугрову и Владиславу Лесную со счетом 21:10, 21:16.
В смешанной парной категории «золото» завоевали Валерий Атращенков и Валерия Рудакова. В финале они выиграли у харьковчан Михаила Махновского и Анастасии Прозоровой со счетом 21:11, 21:10.
Еще один харьковский дуэт Геннадий Натаров и Ольга Михайленко занял третье место.
В женской одиночной категории Полина Бугрова стала серебряным призером, уступив в финале со счетом 11:21, 14:21 Марии Улитиной из Днепра. Анастасия Прозорова и Мария Столяренко заняли третье место.
В мужской одиночной категории харьковчане остались без медалей, а в мужской парной категории Михаил Махновський и Геннадий Натаров получили «серебро», уступив в финале бадминтонистам из Днепропетровской области Сергею Гаристу и Кириллу Леонову со счетом 20:22, 15:21.
Также харьковчанин Виталий Конов в паре с Александром Шмундяком из Днепра получил бронзовую медаль.
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