Главная Новости Спорт Борьба. Харьковчане - победители и призеры Кубка Украины
12.02.2021  15:19   

Борьба. Харьковчане - победители и призеры Кубка Украины

Состязания прошли в Черкассах.

Кубок Украины по греко-римской борьбе среди мужчин, посвященный 150-летию со дня рождения украинского богатыря Ивана Поддубного, завершился в Черкассах. На счету харьковчан 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.
 
Ярослав Фильчаков стал победителем в весовой категории до 82 кг. Он успешно провел четыре схватки, в том числе финальную против Глеба Скорофатова из Киева.
 
В весовой категории до 87 кг. в финале встретились два харьковских борца Семен Новиков и Давид Шадт. Сильнее оказался действующий чемпион Европы Семен Новиков. Давид Шадт получил "серебро".
 
Серебряными призерами соревнований также стали: Ясаф Зейналов (весовая категория до 77 кг.), который в финале уступил Дмитрию Васецкому из Днепра, и Михаил Вишнивецкий (весовая категория до 130 кг.), который проиграл в поединке за "золото" киевлянину Николаю Кучмию.
 
Бронзовую медаль Кубка Украины получил Антон Олейник (весовая категория до 97 кг.).
 
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место, уступив лишь два очка команде Киевской области. Третье место за борцами Днепропетровщины.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  борьба, чемпионы и призеры, харьков, золото, серебро, бронза
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Спорт Греко-римская борьба: харьковские борцы вернулись с золотом 22.01 Спорт Вольная борьба: Мухаммед Алиев завоевал «золото» чемпионата Украины 18.01 Спорт Борьба. Харьковчанин выборол "бронзу" на международном турнире
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 