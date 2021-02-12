12.02.2021 15:19

Борьба. Харьковчане - победители и призеры Кубка Украины

Состязания прошли в Черкассах.

Кубок Украины по греко-римской борьбе среди мужчин, посвященный 150-летию со дня рождения украинского богатыря Ивана Поддубного, завершился в Черкассах. На счету харьковчан 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

Ярослав Фильчаков стал победителем в весовой категории до 82 кг. Он успешно провел четыре схватки, в том числе финальную против Глеба Скорофатова из Киева.

В весовой категории до 87 кг. в финале встретились два харьковских борца Семен Новиков и Давид Шадт. Сильнее оказался действующий чемпион Европы Семен Новиков. Давид Шадт получил "серебро".

Серебряными призерами соревнований также стали: Ясаф Зейналов (весовая категория до 77 кг.), который в финале уступил Дмитрию Васецкому из Днепра, и Михаил Вишнивецкий (весовая категория до 130 кг.), который проиграл в поединке за "золото" киевлянину Николаю Кучмию.

Бронзовую медаль Кубка Украины получил Антон Олейник (весовая категория до 97 кг.).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла второе место, уступив лишь два очка команде Киевской области. Третье место за борцами Днепропетровщины.