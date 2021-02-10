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10.02.2021  19:35   

Теннис. Почетная харьковчанка заявилась на престижный турнир в Катаре (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на состязания, на которых в 2019 году остановилась в двух шагах от титула.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина заявилась на  WTA 500 в Катаре, который пройдет в первую неделю весны 2021 года
 
Украинка играла на это турнире трижды - в 2018-2020 года.
 
Посткарантинный турнир 2020 года был неудачным как в одиночке, так и в эксперименте сыграть пару с Даяной Ястремской. 
 
Наивысшим успехом на этих состязаниях стал полуфинал в 2019 году.
 
Тогда Элину Свитолину остановила первая ракетка мира Симона Халеп.
 
Скромнее был результат 2018 года, когда харьковчанка уступила за вход в четвертьфинал Петре Квитовой.  
 
Напомним, что утром (около 10:00 по Киеву) 11 февраля Элина Свитолина проведет матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису с 16-летней американкой Кори Гауфф..
 

 
 

 

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, катар
 
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