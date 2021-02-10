10.02.2021 19:35

Теннис. Почетная харьковчанка заявилась на престижный турнир в Катаре (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на состязания, на которых в 2019 году остановилась в двух шагах от титула.

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина заявилась на WTA 500 в Катаре, который пройдет в первую неделю весны 2021 года

Украинка играла на это турнире трижды - в 2018-2020 года.

Посткарантинный турнир 2020 года был неудачным как в одиночке, так и в эксперименте сыграть пару с Даяной Ястремской.

Наивысшим успехом на этих состязаниях стал полуфинал в 2019 году.

Тогда Элину Свитолину остановила первая ракетка мира Симона Халеп.

Скромнее был результат 2018 года, когда харьковчанка уступила за вход в четвертьфинал Петре Квитовой.

Напомним, что утром (около 10:00 по Киеву) 11 февраля Элина Свитолина проведет матч на Открытом чемпионате Австралии по теннису с 16-летней американкой Кори Гауфф..