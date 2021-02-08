08.02.2021 17:19

Баскетбол. Домашнее фиаско Харьковских соколов (ВИДЕО)

Состоялся очередной матч мужской баскетбольной Суперлиги.

"Харьковские Соколы" на домашней площадке сыграли с БК "Тернополь".

Гости с начала встречи задавали тон игры, заставляя "Соколов" догонять. Хозяева пытались слишком далеко не отпускать тернопольцев, но это им плохо удавалось.

В итоге "Тернополь" выиграл две стартовые четверти с общим преимуществом в 9 очков.

Большую часть третьей четверти "Соколы" на уровне боролись с соперником, и все же тот перед решающей 10-минуткой еще на 3 балла увеличил разрыв.

В заключительной части поединка хозяева были уже заметно истощенными, а "Тернополь" не сбавлял обороты. Поэтому "Соколы" потерпели первое поражение во главе с литовским специалистом Ренатасом Курилионокасом.

"Харьковские Соколы" - "Тернополь" - 81:103 (18:21, 20:26, 20:23, 23:33)