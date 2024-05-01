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01.05.2024  16:18   Дмитро Колонєй

Харківські паралімпійці стали призерами чемпіонату Європи

Континентальна першість, на якій успішно виступили харківські спортсмени, відбулася у Португалії.

Стали призерами чемпіонату Європи харківські паралімпійці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Чемпіонат Європи з пара плавання серед осіб з порушеннями зору та ураженням опорно-рухового апарату відбувся у Португалії. Участь в змаганнях взяли 425 спортсменів з 50 країн, а за їх підсумками збірна України здобула 21 золоту, 26 срібних та 21 бронзову нагороду.
 
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В складі національної параолімпійської збірної спортсмени з Харківщини здобули 2 срібні та 4 бронзові нагороди. 
 
  • Максим Веракса став срібним призером на дистанції 100 метрів, а також виборов «бронзу» на дистанції в 50 метрів вільним стилем.
  • Данило Семеніхін разом зі своїми партнерами по українській збірній посів друге місце в естафеті 4х50метрів комплексним плаванням.
  • Роман Бондаренко став дворазовим бронзовим призером на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.
  • Також бронзову медаль на дистанції 100 м батерфляй здобув Михайло Сербін.
 
За підсумками чемпіонату збірна України посіла перше місце в Європі за загальною кількістю нагород та друге за золотими медалями, поступившись команді Італії. Окрім високих нагород, українцями було також встановлено 2 рекорди світу на 3 рекорди Європи.
 
Нагадаєсо, раніше РЕДПОСТ, писав, що  шпажист-харків'янин здобув «золото» на престижних змаганнях.
Тэги:  спорт, перемога, харків, плавання
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