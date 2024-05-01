01.05.2024 16:18 Дмитро Колонєй

Харківські паралімпійці стали призерами чемпіонату Європи

Континентальна першість, на якій успішно виступили харківські спортсмени, відбулася у Португалії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Чемпіонат Європи з пара плавання серед осіб з порушеннями зору та ураженням опорно-рухового апарату відбувся у Португалії. Участь в змаганнях взяли 425 спортсменів з 50 країн, а за їх підсумками збірна України здобула 21 золоту, 26 срібних та 21 бронзову нагороду.

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В складі національної параолімпійської збірної спортсмени з Харківщини здобули 2 срібні та 4 бронзові нагороди.

Максим Веракса став срібним призером на дистанції 100 метрів, а також виборов «бронзу» на дистанції в 50 метрів вільним стилем.

Данило Семеніхін разом зі своїми партнерами по українській збірній посів друге місце в естафеті 4х50метрів комплексним плаванням.

Роман Бондаренко став дворазовим бронзовим призером на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.

Також бронзову медаль на дистанції 100 м батерфляй здобув Михайло Сербін.

За підсумками чемпіонату збірна України посіла перше місце в Європі за загальною кількістю нагород та друге за золотими медалями, поступившись команді Італії. Окрім високих нагород, українцями було також встановлено 2 рекорди світу на 3 рекорди Європи.