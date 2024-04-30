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30.04.2024  21:19   Дмитро Колонєй

Харків'янин став чемпіоном Всеукраїнского фехтувального турніру

Шпажист-харків'янин здобув «золото» на престижних змаганнях.

Як повідомляє РЕДПОСТ, харків’янин Андрій Опанасенко переміг на Всеукраїнському турнірі з фехтування на шпагах «Uhlmann Cup Ukraine» серед спортсменів до 23 років, який відбувся у Львові 27 квітня.
 
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Харківський шпажист успішно пройшов кваліфікацію, здобув шість перемог із шести в групі. Потім у турах прямого вибування переміг суперників з Хмельницького, Дніпра та двох киян. У фіналі Андрій Опанасенко здолав київського фехтувальника Максима Перчука з рахунком 15:13. 
 
Нагадаємо, що Андрій Опанасенко є чинним чемпіоном України з фехтування на шпазі.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
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