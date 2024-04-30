30.04.2024 20:35 Дмитро Колонєй

Виявлені сотні смертельно небезпечних книг

Несподіване відкриття на книжкових полицях зробили дослідники з Університету Делавера



Виявлені сотні смертельно небезпечних книг



Як повідомляє РЕДПОСТ , у більш ніж 200 книжках з усього світу знайдені небезпечні речовини . Миш'як був виявлений у зелених обкладинках книг ХІХ століття – у смарагдово-зеленому пігменті, який також називають паризьким зеленим та зеленим Шееле.

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Це спонукало деякі бібліотеки прибрати їх із полиць. Серед них - видання середини 1800-х років, включали «Повні збори поетичних творів Вільяма Каупера, есквайра» (1845), «Дзвон Свободи» (1856) і «Зимовий вінок з літніх квітів» (1855) , книга Товариства садівників 1862–1863 років, два томи «Баллад про Ірландію» Едварда Хейса 1855 року та інші.

Також дослідники, використовуючи рентгенівські промені для перевірки хімічних сполук, виявили червоні та жовті обкладинки книг, що містять ртуть та свинець. Тепер вчені попереджають громадськість про необхідність уважно стежити за зіпсованими роботами, заявляючи, що вплив може спричинити проблеми з диханням, травми та рак.

Нагадаємо, що миш'як — це високотоксична хімічна речовина, що викликає рак шлунка та травми рук, а також посилюють респіраторні симптоми, небезпечні для легень. При роботі з такими книгами слід одягати рукавички та мити руки одразу після дотику до книги.

Видавці вікторіанської епохи розпочали масове виробництво книг на початку 1800-х років, але це стало дорого, оскільки історично книги створювалися у шкіряних обкладинках.Натомість видавці книг створили обкладинки для книг, що містять зелену фарбу, тому що це була дешевша альтернатива шкірі, але вони не знали, що миш'як, який використовується для виготовлення фарби, може бути смертельним.

Видавці вирішили використати яскраві кольори, щоб залучити читачів.

Ці книги досі широко поширені в бібліотеках, ховаючись серед томів в установах по всьому світу, і в міру виявлення кожна з них міститься в карантинному середовищі для подальшого аналізу.

Минулого тижня Національна бібліотека Франції видалила чотири свої книги у смарагдово-зелених обкладинках, Бібліотека проводить тести, перш ніж розглянути можливість розміщення їх назад на полиці.

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