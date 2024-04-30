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30.04.2024  19:52   Дмитро Колонєй

На Харківщині військові отримали 150 дронів

Кошти на дрони зібрали мешканці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 150 FPV дронів та 2 станції управління передали військовим на Харківщині
Необхідне військове обладнання придбали за кошти Ізюмської міської громади для військових 143-ї окремої піхотної бригади. 
 
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«Закупили дрони і дві станції управління, які подовжують роботу дронів на 5 кілометрів, а також ховають від противника оператора», - розповідає міський голова Ізюму Валерій Марченко.
 
Системи комплексів FPV зараз є найбільше ефективними та найбільш вживаними у Збройних Силах. А також, як розповідають військові, найбільш точними в застосуванні. 
 
«Коефіцієнт корисної дії цих дронів дуже високий. Один FPV – один уражений об’єкт, що набагато краще артилерійських систем, набагато простіші у використанні. Використання цих дронів дадуть змогу зупинити ворога, здійснити контрзаходи, зберегти життя і здоров’я наших хлопців, відповідно, збільшити ураження ворога, живої сили і військової техніки», - зазначає заступник командира бригади Микола Бордюгов.
 
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