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30.04.2024  19:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка вирішила підтримувати "новий порядок" загарбників

Мешканці Харківщини оголосили підозру у держзраді.

Працювала на окупантів жінка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 51-річна жінка з Балаклії під час захоплення росіянами селища перейшла на бік ворога:
 
  • у червні 2022 року влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації і стала «головним спеціалістом»;
  • виконувала функції секретаря;
  • приймала заяви місцевих мешканців на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ;
  • оформлювала документи щодо пошкодження майна під час обстрілів, а також щодо прийняття на роботу співробітників до окупаційного органу влади.
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Жінці оголосили підозру у колабораційній діяльності.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника, який намагався навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони.
 
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