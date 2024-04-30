30.04.2024 19:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка вирішила підтримувати "новий порядок" загарбників
Мешканці Харківщини оголосили підозру у держзраді.
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у червні 2022 року влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації і стала «головним спеціалістом»;
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виконувала функції секретаря;
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приймала заяви місцевих мешканців на отримання так званої «матеріальної допомоги» від РФ;
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оформлювала документи щодо пошкодження майна під час обстрілів, а також щодо прийняття на роботу співробітників до окупаційного органу влади.
Жінці оголосили підозру у колабораційній діяльності.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника
, який намагався навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони.
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