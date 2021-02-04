Греко-римская борьба: харьковские борцы вернулись с золотом

Участие в соревнованиях, которые прошли в Запорожье, принимали борцы 2001-2002 годов рождения из разных регионов Украины, в том числе Крыма, а также гости из Польши. По итогам турнира на счету харьковчан 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.

Михаил Вишнивецкий победил в весовой категории до 130 кг. В финале парень одолел соперника из Польши.

Илья Борисов получил золотую медаль в весовой категории до 82 кг.

В финале весовой категории до 63 кг. за победу боролись два харьковчанина - Даниил и Никита Хохлачевы. Сильнее оказался Даниил Хохлачев.

Бронзовыми призерами турнира стали: Марад Заидзе (весовая категория до 67 кг.), Руслан Абдиев (весовая категория до 77 кг.) И Эмин Исаев (весовая категория до 82 кг.).