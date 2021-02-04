Греко-римская борьба: харьковские борцы вернулись с золотом

Харьковские спортсмены завоевали семь наград, в том числе три золотые, на международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Евгения Трухина.
Участие в соревнованиях, которые прошли в Запорожье, принимали борцы 2001-2002 годов рождения из разных регионов Украины, в том числе Крыма, а также гости из Польши. По итогам турнира на счету харьковчан 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
Михаил Вишнивецкий победил в весовой категории до 130 кг. В финале парень одолел соперника из Польши.
Илья Борисов получил золотую медаль в весовой категории до 82 кг.
В финале весовой категории до 63 кг. за победу боролись два харьковчанина - Даниил и Никита Хохлачевы. Сильнее оказался Даниил Хохлачев.
Бронзовыми призерами турнира стали: Марад Заидзе (весовая категория до 67 кг.), Руслан Абдиев (весовая категория до 77 кг.) И Эмин Исаев (весовая категория до 82 кг.).
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажность:
давление:
ветер: