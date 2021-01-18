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18.01.2021  17:43   

Борьба. Харьковчанин выборол "бронзу" на международном турнире

В столице Хорватии, Загребе, завершился международный турнир по греко-римской борьбе "Zagreb Open 2021".

Харьковский борец Ярослав Фильчаков завоевал на нем бронзовую медаль.
 
Украину на соревнованиях представляли 10 спортсменов. На их счету 4 медали.
 
Парвиз Насибов выборол "золото" в категории до 72 кг., победив в финале Ахмета Йилмаза (Турция) со счетом 3:2. А лидер сборной Украины Жан Беленюк в финале категории до 87 кг. победил Александара Cтепанетича из Швеции (9:1).
 
Второе место в категории до 130 кг. занял Николай Кучмий, правда ему пришлось отказаться из-за травмы от участия в финале против Османа Йылдирима (Турция).
 
А в категории до 82 кг. третье место занял харьковчанин Ярослав Фильчаков, выиграв схватку за "бронзу" у Арминаса Лыгнугариса (Литва) со счетом 8:0.
 
Тэги:  борьба, призер, харьков, бронза
 
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