18.01.2021 17:43

Борьба. Харьковчанин выборол "бронзу" на международном турнире

В столице Хорватии, Загребе, завершился международный турнир по греко-римской борьбе "Zagreb Open 2021".

Харьковский борец Ярослав Фильчаков завоевал на нем бронзовую медаль.

Украину на соревнованиях представляли 10 спортсменов. На их счету 4 медали.

Парвиз Насибов выборол "золото" в категории до 72 кг., победив в финале Ахмета Йилмаза (Турция) со счетом 3:2. А лидер сборной Украины Жан Беленюк в финале категории до 87 кг. победил Александара Cтепанетича из Швеции (9:1).

Второе место в категории до 130 кг. занял Николай Кучмий, правда ему пришлось отказаться из-за травмы от участия в финале против Османа Йылдирима (Турция).

А в категории до 82 кг. третье место занял харьковчанин Ярослав Фильчаков, выиграв схватку за "бронзу" у Арминаса Лыгнугариса (Литва) со счетом 8:0.