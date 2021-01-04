В Харькове пройдет спортивный онлайн-марафон

Горожан и жителей Харьковской области приглашают принять участие в бесплатном марафоне «Спортивный карантин», который пройдет с 11 по 25 января в онлайн-формате.
Как отметили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, проект поможет участникам привести тело в хорошую физическую форму после новогодних праздников не выходя из дома.
«Самые старательные участники марафона получат призы. Мы разыграем абонементы и сертификаты на тренировки, а также корзину продуктов здорового питания, которую соберет наш нутрициолог», - сообщили в департаменте.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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