Главная Новости Спорт Харьковчанин помог студенческой сборной Украины выйти в призеры Чемпионата Мира (Федерация шахмат Украины)
02.11.2020  11:44   

Харьковчанин помог студенческой сборной Украины выйти в призеры Чемпионата Мира (Федерация шахмат Украины)

Сборная Украины заняла второе место на онлайн чемпионата мира по интеллектуальным играм среди студентов (2020 FISU World University Championship Mind Sports Online)


://facebook.com

"Желто-голубая" команда вдохновенно играла на протяжении всего турнира, победила много сильных соперников (например, в полуфинале Беларусь - 3:1) и лишь в финале уступила мощному Китаю, за который выступали, в частности, и игроки национальной сборной. Причем счет минимальный - 1,5:2,5. - опубликовала Федерация шахмат Украины в Facebook.

За украинскую команду выступали: Евгений Рошка (Киев), Владислав Бахмачский (Харьков), Юлия Осьмак (Киев), Пен ли Мин (Николаев) и Елена Мартинкова (Краматорск).

Отметим, что в целом, в соревнованиях принимали участие 78 команд из 31 страны.

Напомним, украинский юниор завоевал медаль онлайн чемпионата Европы по быстрым шахматам.

Источник:   Федерация шахмат Украины
 Тэги:  шахматы, блиц, харьков, дети, рапид
 
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