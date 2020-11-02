Харьковчанин помог студенческой сборной Украины выйти в призеры Чемпионата Мира (Федерация шахмат Украины)

Сборная Украины заняла второе место на онлайн чемпионата мира по интеллектуальным играм среди студентов (2020 FISU World University Championship Mind Sports Online)
"Желто-голубая" команда вдохновенно играла на протяжении всего турнира, победила много сильных соперников (например, в полуфинале Беларусь - 3:1) и лишь в финале уступила мощному Китаю, за который выступали, в частности, и игроки национальной сборной. Причем счет минимальный - 1,5:2,5. - опубликовала Федерация шахмат Украины в Facebook.
За украинскую команду выступали: Евгений Рошка (Киев), Владислав Бахмачский (Харьков), Юлия Осьмак (Киев), Пен ли Мин (Николаев) и Елена Мартинкова (Краматорск).
Отметим, что в целом, в соревнованиях принимали участие 78 команд из 31 страны.
Напомним, украинский юниор завоевал медаль онлайн чемпионата Европы по быстрым шахматам.
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