Харьковские борцы привезли золото с Кубка Украины

На Кубке Украины по вольной борьбе «2020 Kyiv Open Wrestling Cup» харьковские спортсмены завоевали две золотые медали.
Соревнования проходили среди мужчин и женщин, в них приняли участие спортсмены из разных регионов Украины, а также борцы из Азербайджана, Молдовы, Польши, Франции. По итогам соревнований харьковские борцы завоевали шесть наград: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.
Так, победителями Кубка стали Адлан Батаев (весовая категория - до 74 кг), который в финале выиграл у Евгения Недялко из Молдовы, а также Даниил Картавый (до 125 кг), который в финальном поединке победил украинского борца Ярослава Пономаренко.
Серебряным призером в весе до 65 кг стал Денис Бороган, который в финале уступил представителю Франции Илману Мухтарову.
Бронзовые медали на Кубке получили Мраз Джафарян (до 86 кг), Камиль Керимов (до 61 кг) и Мухаммед Алиев (до 79 кг).
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