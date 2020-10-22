22.10.2020 11:56

Харьковские борцы привезли золото с Кубка Украины

На Кубке Украины по вольной борьбе «2020 Kyiv Open Wrestling Cup» харьковские спортсмены завоевали две золотые медали.



// city.kharkov.ua

Соревнования проходили среди мужчин и женщин, в них приняли участие спортсмены из разных регионов Украины, а также борцы из Азербайджана, Молдовы, Польши, Франции. По итогам соревнований харьковские борцы завоевали шесть наград: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Так, победителями Кубка стали Адлан Батаев (весовая категория - до 74 кг), который в финале выиграл у Евгения Недялко из Молдовы, а также Даниил Картавый (до 125 кг), который в финальном поединке победил украинского борца Ярослава Пономаренко.



Серебряным призером в весе до 65 кг стал Денис Бороган, который в финале уступил представителю Франции Илману Мухтарову.



Бронзовые медали на Кубке получили Мраз Джафарян (до 86 кг), Камиль Керимов (до 61 кг) и Мухаммед Алиев (до 79 кг).