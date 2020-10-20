ФОТО: Игорь Терехов вручил благодарности лучшим регбистам Украины (ХГС)

Прием игроков и тренерского состава регбийного клуба «Олимп» состоялся сегодня, 20 октября, в Харьковском городского совете.
Харьковский клуб «Олимп» в 16-й раз выиграл чемпионат Украины по регби-15 среди мужских команд суперлиги. В финале харьковчане победили одесскую команду «Кредо-63» со счетом 54:14.
С победой спортсменов поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Я впервые увидел регби в детстве на стадионе «Металлист». Все думали, что это самый травмоопасный вид спорта, настолько мощно вы выступаете. Это вид спорта, в котором сочетается все - сила, скорость, выносливость и самое главное - воля к победе. Вы становитесь бессменными чемпионами и поддерживаете имидж Харькова как спортивной столицы. Воспитываете у подрастающего поколения волю к победе. Поздравляю вас! Хочу поблагодарить тренеров и вашего генерального спонсора Александра Ярославского, который очень много делает для развития спорта, города и бизнеса в стране. Крепкого всем здоровья. Общими усилиями мы преодолеем все вызовы. Становитесь чемпионами. Мы в вас верим и поддерживаем», - сказал Игорь Терехов.
Первый вице-мэр вручил игрокам, тренерам и врачам клуба Благодарности городского головы, а ему команда вручила мяч с автографами чемпионов.
Отметим, что регбийный клуб «Олимп» (Харьков) - самый титулованный клуб Украины. В 2020 году «Олимп» собрал все награды украинского регби: клуб стал одиннадцатикратным чемпионом по регби-7, шестнадцатикратным чемпионом по регби-15, восьмикратным обладателем Кубка Украины по регби-7 и девятикратным обладателем Кубка Украины по регби-15.
Игроки «Олимпа» - кадровая основа национальной сборной Украины по регби, а наставник харьковских «олимпийцев» возглавляет ее тренерский штаб.
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