Харьковские велосипедисты завоевали 17 золотых медалей на чемпионате Украины (ХГС)

Харьковские спортсмены стали победителями и призерами Открытого осеннего чемпионата Украины по велоспорту на треке, который прошел во Львове.
За национальное первенство соревновались спортсмены всех возрастных категорий. Велосипедисты Харьковской области 17 раз становились лучшими в юниорских и юношеских категориях. Так, Богдан Данильчук, Игорь Швайка, Алла Билецкая, Анастасия Ивко победили в категории «Юниоры и юниорки», а Валентин Кабашный, Даниил Кириченко и София Трубчанинова - в категории «Юноши и девушки».
Кроме того, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко и Андрей Белогуб завоевали второе место в командном спринте. А Михаил-Ярослав Дудко стал бронзовым призером в личном спринте.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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