07.10.2020 10:15

Харьковские велосипедисты завоевали 17 золотых медалей на чемпионате Украины (ХГС)

Харьковские спортсмены стали победителями и призерами Открытого осеннего чемпионата Украины по велоспорту на треке, который прошел во Львове.



// city.kharkov.ua

За национальное первенство соревновались спортсмены всех возрастных категорий. Велосипедисты Харьковской области 17 раз становились лучшими в юниорских и юношеских категориях. Так, Богдан Данильчук, Игорь Швайка, Алла Билецкая, Анастасия Ивко победили в категории «Юниоры и юниорки», а Валентин Кабашный, Даниил Кириченко и София Трубчанинова - в категории «Юноши и девушки».

Кроме того, Владислав Денисенко, Михаил-Ярослав Дудко и Андрей Белогуб завоевали второе место в командном спринте. А Михаил-Ярослав Дудко стал бронзовым призером в личном спринте.

Всего харьковские спортсмены завоевали на осеннем чемпионате по велоспорту на треке 17 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей.