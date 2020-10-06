Главная Новости Спорт Урбан-парк на бульваре Юрьева откроют фестивалем уличных культур (Горсовет)
06.10.2020  13:32   

Урбан-парк на бульваре Юрьева откроют фестивалем уличных культур (Горсовет)

Фестиваль уличных культур в рамках открытия нового урбан-парка пройдет 11 октября на бульваре Юрьева (ст. м. «Дворец спорта»).


//sportevents.kharkiv.ua

В программе фестиваля - турниры по уличному футболу 3×3 и уличному панна футболу «Boss of the street», паркур-джем, джем по трюкам на самокате, скейтбордингу, bmx, ролерблейдингу, воркаут-джем, брейкинг-баттл, битбокс-шоу и многое другое.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь

Начало - в 14:00. Вход - свободный. В мероприятии могут принять участие все желающие.

Организаторы - общественная организация «Street Culture» и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.

Напомним, что в Харькове в разных районах города реконструируют рекреационные зоны, в том числе для занятий спортом. В частности, в 2019 году был открыт урбан-парк в Молодежном парке, сейчас большая спортплощадка строится в сквере возле ДК ХЭМЗ.

Источник:   ХГС
 Тэги:  урбан-парк, фестиваль, харьков, уличные культуры
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.08 Власть В 2020 году в Харькове откроют еще два Урбан-парка, – Геннадий Кернес 17.07 Общество Геннадий Кернес принял участие в открытии Урбан-парка (ФОТО)   16.07 Общество В среду - открытие первого в Харькове урбан-парка
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 