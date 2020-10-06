06.10.2020 13:32

Урбан-парк на бульваре Юрьева откроют фестивалем уличных культур (Горсовет)

Фестиваль уличных культур в рамках открытия нового урбан-парка пройдет 11 октября на бульваре Юрьева (ст. м. «Дворец спорта»).



//sportevents.kharkiv.ua

В программе фестиваля - турниры по уличному футболу 3×3 и уличному панна футболу «Boss of the street», паркур-джем, джем по трюкам на самокате, скейтбордингу, bmx, ролерблейдингу, воркаут-джем, брейкинг-баттл, битбокс-шоу и многое другое.



Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.



Начало - в 14:00. Вход - свободный. В мероприятии могут принять участие все желающие.



Организаторы - общественная организация «Street Culture» и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.



Напомним, что в Харькове в разных районах города реконструируют рекреационные зоны, в том числе для занятий спортом. В частности, в 2019 году был открыт урбан-парк в Молодежном парке, сейчас большая спортплощадка строится в сквере возле ДК ХЭМЗ.