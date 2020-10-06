Урбан-парк на бульваре Юрьева откроют фестивалем уличных культур (Горсовет)

Фестиваль уличных культур в рамках открытия нового урбан-парка пройдет 11 октября на бульваре Юрьева (ст. м. «Дворец спорта»).
В программе фестиваля - турниры по уличному футболу 3×3 и уличному панна футболу «Boss of the street», паркур-джем, джем по трюкам на самокате, скейтбордингу, bmx, ролерблейдингу, воркаут-джем, брейкинг-баттл, битбокс-шоу и многое другое.
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
Начало - в 14:00. Вход - свободный. В мероприятии могут принять участие все желающие.
Организаторы - общественная организация «Street Culture» и Депаратмент по делам семьи, молодежи и спорта.
Напомним, что в Харькове в разных районах города реконструируют рекреационные зоны, в том числе для занятий спортом. В частности, в 2019 году был открыт урбан-парк в Молодежном парке, сейчас большая спортплощадка строится в сквере возле ДК ХЭМЗ.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
влажность:
давление:
ветер: