28.09.2020 17:49

Стрельба из лука. Харьковские спортсмены вернулись с урожаем наград (Горсовет)

Харьковские кадеты успешно выступили на чемпионате Украины.



//city.kharkov.ua

Чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов прошел с 24 по 27 сентября на стадионе СК «Химик» в Черкассах.

В соревнованиях приняли участие кадеты 2003-2005 г.р., а также 2006 г.р. и моложе из Киевской, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Ровенской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областей. Всего выступило более 150 спортсменов.

В составе смешанных команд среди кадетов 2003-2005 г.р. серебряную награду завоевали харьковские спортсмены Александра Аристова и Иван Шестаченко. Также «серебро» в этом виде среди кадетов 2006 г.р. получили харьковчане Ирина Ярмак и Ренат Зарубин.

В личном первенстве среди девушек 2003-2005 г.р. Александра Аристова стала бронзовым призером соревнований, а Ирина Ярмак - чемпионкой среди девушек 2006 г.р. и младше.

В командных соревнованиях среди юношей 2003-2005 г.р. «золото» завоевала мужская команда «Харьковская-2» (Александр Жук, Андрей Малаховецкий, Денис Царегородцев).

Женские команды «Харьковская-1» (Александра Аристова, Полина Зверева, София Постельняк) и «Харьковская» (Ярослава Буданова, Александра Пахмутова, Ирина Ярмак) завоевали «серебро» в командных соревнованиях среди девушек 2003-2005 г.р. и 2006 г.р. соответственно.