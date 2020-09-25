В Харькове пройдет фестиваль паркура (Харьков спортивный)

ProkachDayz’20 — фестиваль по паркуру и фрирану, который проходит в Харькове в рамках программы развития уличных культур.
Сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе старт нового проекта придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.
Днем 26 сентября и в течение суток 27 сентября по Харькову и области штормовое предупреждение: ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
влажность:
давление:
ветер: