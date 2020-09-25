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25.09.2020  14:23   

В Харькове пройдет фестиваль паркура (Харьков спортивный)

ProkachDayz’20 — фестиваль по паркуру и фрирану, который проходит в Харькове в рамках программы развития уличных культур.


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Соревнования заключаются в прохождении полосы препятствий на время среди детей, новичков, любителей и профессионалов.
 
Несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины съедутся в Харьков, чтобы испытать свои силы и возможности, проявить себя и приобрести новых друзей-единомышленников.
 
Фестиваль является уникальным в стране, собирает множество участников и зрителей ежегодно.
 
Гостей ждут паркур-трасса на скорость, мастер-классы для всех желающих, призы и подарки.
 
Вход свободный.
 
Начало мероприятия: 4 октября, 11:00
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  паркур, фестиваль, харьков
 
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