25.09.2020 14:23

В Харькове пройдет фестиваль паркура (Харьков спортивный)

ProkachDayz’20 — фестиваль по паркуру и фрирану, который проходит в Харькове в рамках программы развития уличных культур.



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Соревнования заключаются в прохождении полосы препятствий на время среди детей, новичков, любителей и профессионалов.

Несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины съедутся в Харьков, чтобы испытать свои силы и возможности, проявить себя и приобрести новых друзей-единомышленников.

Фестиваль является уникальным в стране, собирает множество участников и зрителей ежегодно.

Гостей ждут паркур-трасса на скорость, мастер-классы для всех желающих, призы и подарки.

Вход свободный.

Начало мероприятия: 4 октября, 11:00