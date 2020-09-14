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14.09.2020  14:41   

У Київському районі чемпіони з різних видів спорту провели уроки для школярів

Спортивний захід «Олімпійські уроки #BeAktive» в рамках Всеукраїнського проєкту серед дітей і молоді та Європейського тижня спорту пройшли в навчальних закладах Київського району.


//city.kharkov.ua
Зокрема, для учнів Харківської загальноосвітньої школи №5 заняття з фізичної культури провели континентальний чемпіон з професійного боксу за версією WBA Валентин Головко, срібний призер чемпіонатів України з боксу Катерина Дрозд та чемпіонка України з універсального бою та кікбоксингу Аліна Зайцева.
 
Для вихованців ліцею №4 олімпійський урок провели переможець всеукраїнських змагань зі стрільби з лука Максим Колісник, а також тренер і призер чемпіонатів України зі стрільби з лука Леонід Дикань.
 
Захід пройшов за ініціативою Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту Київського району.
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  мастер-класс, харьков
 
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