У Київському районі чемпіони з різних видів спорту провели уроки для школярів

Спортивний захід «Олімпійські уроки #BeAktive» в рамках Всеукраїнського проєкту серед дітей і молоді та Європейського тижня спорту пройшли в навчальних закладах Київського району.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
На 14 сентября (1 сентября по старому стилю) приходится Новолетие, или Славянский Новый год.
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