14.09.2020 14:41

У Київському районі чемпіони з різних видів спорту провели уроки для школярів

Спортивний захід «Олімпійські уроки #BeAktive» в рамках Всеукраїнського проєкту серед дітей і молоді та Європейського тижня спорту пройшли в навчальних закладах Київського району.



//city.kharkov.ua

Зокрема, для учнів Харківської загальноосвітньої школи №5 заняття з фізичної культури провели континентальний чемпіон з професійного боксу за версією WBA Валентин Головко, срібний призер чемпіонатів України з боксу Катерина Дрозд та чемпіонка України з універсального бою та кікбоксингу Аліна Зайцева.

Для вихованців ліцею №4 олімпійський урок провели переможець всеукраїнських змагань зі стрільби з лука Максим Колісник, а також тренер і призер чемпіонатів України зі стрільби з лука Леонід Дикань.

Захід пройшов за ініціативою Комітету у справах сім'ї, молоді та спорту Київського району.