28.08.2020 14:41

У вересні в Харкові пройде традиційний Велодень

Традиційний Велодень, в якому візьмуть участь спортсмени-олімпійці, відбудеться 20 вересня в Харкові.



://city.kharkov.ua

В рамках заходу заплановані флешмоб, велопарад та конкурси. Цього року на Велодні переважатиме олімпійська тематика, а в самому заході візьмуть участь харківські олімпійці.



О 10:00 на пл. Свободи почнеться традиційний флешмоб учасників, а об 11:00 від пам'ятника козаку Харько стартує велопробіг, маршрут якого буде таким же, як і торік: пл. Свободи - пр. Науки - розворот на перехресті з вул. Отакара Яроша - пр. Науки до вул. Новгородської - вул. Новгородська - вул. Динамівська - в'їзд Трінклера - вул. Весніна - вул. Сумська - вул. Ярослава Мудрого - вул. Алчевських - вул. Чернишевська - вул. Скрипника - вул. Сумська - пл. Свободи. Протяжність маршруту - 7,5 км.



Також всі бажаючі зможуть взяти участь у розіграші призів, для дітей будуть організовані ігрові та велозони. Також серед учасників велопараду пройде конкурс на найяскравішу захисну маску.



Зазначимо, що Велодень - це масштабний соціально-спортивний проєкт, який проходить в Харкові з 2006 року, популяризує здоровий спосіб життя і пропагує безпеку та взаємоповагу до всіх учасників дорожнього руху.