26.08.2020 11:57

«Шахтер» возвращает деньги за непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове

Футбольный клуб «Шахтер» предоставил возможность для всех болельщиков в Харькове получить компенсацию за непосещенные по абонементам матчи сезона 2019-2020.



Фото: shakhtar.com

«В связи с пандемией COVID-19 «Шахтеру» не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений», — сказано в сообщении пресс-службы

Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья) обратиться в кассы ОСК «Металлист» в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

Информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.