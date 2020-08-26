Главная Новости Спорт «Шахтер» возвращает деньги за непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове
26.08.2020  11:57   

«Шахтер» возвращает деньги за непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове

Футбольный клуб «Шахтер» предоставил возможность для всех болельщиков в Харькове получить компенсацию за непосещенные по абонементам матчи сезона 2019-2020.


Фото: shakhtar.com

«В связи с пандемией COVID-19 «Шахтеру» не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений», — сказано в сообщении пресс-службы

Чтобы вернуть абонемент и получить компенсацию, необходимо с 25 августа по 30 сентября (за исключением воскресенья) обратиться в кассы ОСК «Металлист» в Харькове с 10:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент.

Информация о билетах и абонементах на сезон-2020/21 будет опубликована, когда эпидемиологические условия позволят болельщикам находиться на трибунах.

Источник:   times.kharkiv
 Тэги:  шахтер, металлист, харьков, матчи, билеты, возврат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Спорт Футбол. Харьковчанка Монзуль с командой будет судить топовый матч чемпионата 13.03 Спорт Футбол. Матч «Шахтер» – «Вольфсбург» отменен 10.03 Спорт «Шахтер» вернет деньги болельщикам за билеты на выездной матч 1/8-й ЛЕ против «Вольфсбурга»
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 