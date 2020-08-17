17.08.2020 18:20

Баскетбол. Харьковские соколы сыграют в двух товарищеских турнирах

В сентябре подопечные Олега Манойленко сыграют в двух товарищеских турнирах в рамках подготовки к новому сезону.



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11-13 сентября 2020 года харьковчане отправятся в Запорожье, где в рамках традиционного мемориала Вячеслава Гаврилова проведут матчи против «Прометея», «Николаева» и хозяев площадки.

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Уже 26-27 сентября «Соколы» примут участие в Кубке «DMART» в Каменском. Соперниками харьковской команды на этом турнире будут БК «Прометей», БК «Одесса» и БК «Тернополь».

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Подготовка к новому сезону начнется 26 августа 2020 года.