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17.08.2020  18:20   

Баскетбол. Харьковские соколы сыграют в двух товарищеских турнирах

В сентябре подопечные Олега Манойленко сыграют в двух товарищеских турнирах в рамках подготовки к новому сезону.


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11-13 сентября 2020 года харьковчане отправятся в Запорожье, где в рамках традиционного мемориала Вячеслава Гаврилова проведут матчи против «Прометея», «Николаева» и хозяев площадки.
Уже 26-27 сентября «Соколы» примут участие в Кубке «DMART» в Каменском. Соперниками харьковской команды на этом турнире будут БК «Прометей», БК «Одесса» и БК «Тернополь».
Подготовка к новому сезону начнется 26 августа 2020 года.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, спорт, харьков, харьковские соколы
 
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