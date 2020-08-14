Главная Новости Спорт После продолжительной болезни умер известный харьковский шахматист Михаил Григорьевич Хануков (05.04.1936 - 13.08.2020)
14.08.2020  12:26   

После продолжительной болезни умер известный харьковский шахматист Михаил Григорьевич Хануков (05.04.1936 - 13.08.2020)

Многие воспитанники М.Г. Ханукова (длительный период Хануков М.Г. работал вместе с прославленным харьковским чемпионом Шедеем С.А.) стали известными гроссмейстерами и мастерами.


://chess.kh.ua/

Михаил Григорьевич был неоднократным участником чемпионатов СССР в составе юношеской сборной Украины.

Практически всю свою жизнь Михаил Григорьевич посвятил детям, работая в КДЮСШ №4 Харьковского горсовета.

Ему присвоено звание Заслуженный тренер Украины.

Многие воспитанники М.Г. Ханукова (длительный период Хануков М.Г. работал вместе с Шедеем С.А.) стали известными гроссмейстерами и мастерами.

Среди них такие известные шахматисты как М.Гуревич, В.Неверов, И.Романова (Дубинка), О.Александрова, Ю.Корсунский, Л.Шмутер, В.Кубата (Гордон), А.Цепотан...

Источник:   Харьковская областная федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, тренер, федерация, харьков
 
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