17.07.2020 17:51

Гольф. Харьковчанин Иван Маловичко - чемпион Украины

На домашнем поле первостоличник удерживал преимущество все три дня соревнований.



//sportevents.kharkiv.ua

Открытый любительский чемпионат Украины по гольфу проводился в формате «игры на удар».

Участники трижды проходили поле из 18-ти лунок, пар которого (расчётное количество ударов для прохождения) составляет 72. Победителем становится игрок с наименьшим количеством ударов за три раунда.

Харьковчанин Иван Маловичко завершил трехдневный турнир с результатом 216 ударов, что равно пару поля. На 12 ударов больше сделал серебряный призер, 13-летний киевлянин Михаил Голод. Еще один представитель Харькова, Фёдор Каргаполов, занял третье место — 241 удар.

Неделей ранее в Козине Киевской области женская сборная харьковского клуба выиграла командный чемпионат страны по гольфу среди любителей. Маловичко и Каргаполов стали серебряными призерами в составе мужской харьковской сборной.