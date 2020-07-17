17.07.2020 17:51
Гольф. Харьковчанин Иван Маловичко - чемпион Украины
На домашнем поле первостоличник удерживал преимущество все три дня соревнований.
//sportevents.kharkiv.ua
Открытый любительский чемпионат Украины по гольфу проводился в формате «игры на удар».
Участники трижды проходили поле из 18-ти лунок, пар которого (расчётное количество ударов для прохождения) составляет 72. Победителем становится игрок с наименьшим количеством ударов за три раунда.
Харьковчанин Иван Маловичко завершил трехдневный турнир с результатом 216 ударов, что равно пару поля. На 12 ударов больше сделал серебряный призер, 13-летний киевлянин Михаил Голод. Еще один представитель Харькова, Фёдор Каргаполов, занял третье место — 241 удар.
Неделей ранее в Козине Киевской области женская сборная харьковского клуба выиграла командный чемпионат страны по гольфу среди любителей. Маловичко и Каргаполов стали серебряными призерами в составе мужской харьковской сборной.