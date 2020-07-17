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17.07.2020  17:51   

Гольф. Харьковчанин Иван Маловичко - чемпион Украины

На домашнем поле первостоличник удерживал преимущество все три дня соревнований.


//sportevents.kharkiv.ua
Открытый любительский чемпионат Украины по гольфу проводился в формате «игры на удар».
 
Участники трижды проходили поле из 18-ти лунок, пар которого (расчётное количество ударов для прохождения) составляет 72. Победителем становится игрок с наименьшим количеством ударов за три раунда.
 
Харьковчанин Иван Маловичко завершил трехдневный турнир с результатом 216 ударов, что равно пару поля. На 12 ударов больше сделал серебряный призер, 13-летний киевлянин Михаил Голод. Еще один представитель Харькова, Фёдор Каргаполов, занял третье место — 241 удар.
 
Неделей ранее в Козине Киевской области женская сборная харьковского клуба выиграла командный чемпионат страны по гольфу среди любителей. Маловичко и Каргаполов стали серебряными призерами в составе мужской харьковской сборной.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  спорт, гольф, харьков, чемпион, маловичко
 
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