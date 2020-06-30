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30.06.2020  14:54   

Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу

Победив в околофутбольном противостоянии за возобновление чемпионата тренеры и основной состав желто-синих доказали, что в футболе надо побеждать на поле, а не в кабинетах функционеров.


Фото: metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" одержал победу над аутсайдером и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Всего на очко от нашего клуба отстают "Агробизнес" или "Рух", у которых матч между собой в запасе.

"Желто-синие" в гостях разгромили "Черкащину". Уже на 19-й минуте бразильский легионер Дерек открыл счет, а во втором тайме в ворота соперника влетели еще три мяча. Нападающий харьковчан оформил дубль, а авторами еще двух голов стали защитник Максим Цвиренко и его тезка Максим Банасевич. В конце встречи голом престижа у хозяев отметился Игорь Нечай.

Благодаря этой победе "Металлист 1925" набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Лишь по разнице мячей харьковчанам уступает "Ингулец" из Кировоградской области. Кроме того, на один балл меньше у "Агробизнеса" из Волочиска и львовского "Руха", матч между которыми состоится 7 июля. Догнать наш клуб также могут луцкая "Волынь" и "Оболонь-Бровар". Поединки с их участием состоятся сегодня вечером.

Источник:   ФК Металлист 1925
 Тэги:  металлист, харьков, турнир, лига, матч
 
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