30.06.2020 14:54

Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу

Победив в околофутбольном противостоянии за возобновление чемпионата тренеры и основной состав желто-синих доказали, что в футболе надо побеждать на поле, а не в кабинетах функционеров.



Фото: metalist1925.com

Харьковский "Металлист 1925" одержал победу над аутсайдером и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Всего на очко от нашего клуба отстают "Агробизнес" или "Рух", у которых матч между собой в запасе.

"Желто-синие" в гостях разгромили "Черкащину". Уже на 19-й минуте бразильский легионер Дерек открыл счет, а во втором тайме в ворота соперника влетели еще три мяча. Нападающий харьковчан оформил дубль, а авторами еще двух голов стали защитник Максим Цвиренко и его тезка Максим Банасевич. В конце встречи голом престижа у хозяев отметился Игорь Нечай.

Благодаря этой победе "Металлист 1925" набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Лишь по разнице мячей харьковчанам уступает "Ингулец" из Кировоградской области. Кроме того, на один балл меньше у "Агробизнеса" из Волочиска и львовского "Руха", матч между которыми состоится 7 июля. Догнать наш клуб также могут луцкая "Волынь" и "Оболонь-Бровар". Поединки с их участием состоятся сегодня вечером.