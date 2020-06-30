Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу

Победив в околофутбольном противостоянии за возобновление чемпионата тренеры и основной состав желто-синих доказали, что в футболе надо побеждать на поле, а не в кабинетах функционеров.
Харьковский "Металлист 1925" одержал победу над аутсайдером и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Всего на очко от нашего клуба отстают "Агробизнес" или "Рух", у которых матч между собой в запасе.
"Желто-синие" в гостях разгромили "Черкащину". Уже на 19-й минуте бразильский легионер Дерек открыл счет, а во втором тайме в ворота соперника влетели еще три мяча. Нападающий харьковчан оформил дубль, а авторами еще двух голов стали защитник Максим Цвиренко и его тезка Максим Банасевич. В конце встречи голом престижа у хозяев отметился Игорь Нечай.
Благодаря этой победе "Металлист 1925" набрал 41 очко и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. Лишь по разнице мячей харьковчанам уступает "Ингулец" из Кировоградской области. Кроме того, на один балл меньше у "Агробизнеса" из Волочиска и львовского "Руха", матч между которыми состоится 7 июля. Догнать наш клуб также могут луцкая "Волынь" и "Оболонь-Бровар". Поединки с их участием состоятся сегодня вечером.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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