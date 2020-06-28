28.06.2020 15:51

Заслуженного тренера из Харькова наградили орденом

Награду вручили тренеру национальной сборной по синхронному плаванию.



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Главный тренер национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова награждена орденом княгини Ольги II степени.

Соответствующий указ ко Дню Конституции подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Государственные и общественные деятели, представители науки, культуры и спорта отмечены наградами за значительный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие.

Команда, которую тренирует почетная гражданка Харьковской области Светлана Саидов, не раз побеждала в мировых соревнованиях. В 2019 году харьковские синхронистки завоевали золото на чемпионате мира в Южной Корее.

В марте 2020 привезли 7 золотых медалей из Мировой серии во Франции.

Фото: fina.org