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11.06.2020  14:52   

В американской прессе бурно отреагировали на заявление почетного харьковчанина

«Гордимся»: в США отреагировали на решение почетного гражданина Харькова - боксера Гвоздика завершить карьеру.


фото BoxingScene

WBC и "Top Tank" посвятили Александру Гвоздику публикации в сети.

Всемирный боксерский совет (WBC), а также промоутерская компания "Top Rank" опубликовали в сети посты, посвященные решению украинца Александра Гвоздика завершить карьеру. WBC, поясом которой ранее владел Гвоздик, в Instagram пожелал боксеру "больших успехов в жизни и в будущих бизнес-планах".

instagram.com/wbcboxing

"Top Rank", которая вела дела боксера, также разместила пост в Instagram. "От первого удара в профи до статуса чемпиона мира в полутяжелом весе и сейчас до ухода. "Top Rank" гордится тем, что мы были с Александром Гвоздиком на каждом этапе его пути. Желаем "Гвоздю" всего самого наилучшего, так как он уходит из бокса, чтобы посвятить себя другим делам за его пределами", - отметили в компании.

instagram.com/toprank

Напомним, о решении Гвоздика завершить карьеру стало известно днем ранее. Украинский боксер провел на профи-ринге 18 боев, в которых одержал 17 побед. Гвоздик владел поясом по версии WBC, но потерял его в своем последнем бою, уступив Артуру Бетербиеву. Менеджер Гвоздика Эгис Климас заявил, что украинец завершил карьеру, чтобы посвятить себя бизнесу.


 

Источник:   УНИАН
 Тэги:  гвоздик, бокс, харьков, карьера, чемпион
 
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