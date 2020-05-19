Почетный харьковчанин Гвоздик заявил о желании провести реванш с чемпионом мира Бетербиевым

ывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему он проиграл свой титул россиянину Артуру Бетербиеву и был бы против проведения второго их поединка.
"План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению, которое оказывал Бетербиев. Конечно, у меня есть желание провести реванш против Бетербиева. Однако понятно, что сейчас этот вопрос не может даже подниматься. Нужно быть прагматичным. Цель - стать чемпионом в другой организации, а затем выходить на Бетербиева", - подчеркнул Гвоздик.
Напомним, что Василий Ломаченко прокомментировал поражение и назвал причину фиаско Гвоздика в противостоянии с Бетербиевым.
Как сообщал УНН, Гвоздик дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
влажность:
давление:
ветер: