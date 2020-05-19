Главная Новости Спорт Почетный харьковчанин Гвоздик заявил о желании провести реванш с чемпионом мира Бетербиевым
19.05.2020  09:00   

Почетный харьковчанин Гвоздик заявил о желании провести реванш с чемпионом мира Бетербиевым

ывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, почему он проиграл свой титул россиянину Артуру Бетербиеву и был бы против проведения второго их поединка.


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"План состоял в том, чтобы удерживать его на дистанции. Наверное, я был не полностью готов к давлению, которое оказывал Бетербиев. Конечно, у меня есть желание провести реванш против Бетербиева. Однако понятно, что сейчас этот вопрос не может даже подниматься. Нужно быть прагматичным. Цель - стать чемпионом в другой организации, а затем выходить на Бетербиева", - подчеркнул Гвоздик.

Напомним, что Василий Ломаченко прокомментировал поражение и назвал причину фиаско Гвоздика в противостоянии с Бетербиевым.

Как сообщал УНН, Гвоздик дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

Источник:   УНН
 Тэги:  бокс, харьков, поражение, пояс
 
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