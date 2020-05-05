Харьковский чемпион назвал самого недооцененного украинского коллегу

Почетный гражданин Харькова Александр Гвоздик считает, что некоторые украинские боксеры обделены вниманием не только по вине коронавирусного карантина.
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что Артем Далакян (20-0, 14 KO), обладающий титулом WBA Super в наилегчайшем весе, является самым недооцененным украинским чемпионом.
"Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, я ее практически не вижу. Извините, но он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии.
Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.
Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира", - сказал Гвоздик в прямом эфире Instagram-аккаунта Pro Boxing UA.
Ранее Александр Гвоздик предположил, кто из украинских боксеров вскоре сможет стать чемпионом.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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