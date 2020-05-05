05.05.2020 12:48

Харьковский чемпион назвал самого недооцененного украинского коллегу

Почетный гражданин Харькова Александр Гвоздик считает, что некоторые украинские боксеры обделены вниманием не только по вине коронавирусного карантина.



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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что Артем Далакян (20-0, 14 KO), обладающий титулом WBA Super в наилегчайшем весе, является самым недооцененным украинским чемпионом.

"Наверное, самым недооцененным из всех украинских чемпионов мира является Артем Далакян. На самом деле о нем информации не то что мало, я ее практически не вижу. Извините, но он, на секундочку, чемпион мира по престижной версии.

Возможно, этому есть объяснение, потому что их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно. То есть боксируют с обязательными претендентами, не делают какого-то большого промоушена.

Но, все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания, особенно в Украине, ведь он чемпион мира", - сказал Гвоздик в прямом эфире Instagram-аккаунта Pro Boxing UA.

Ранее Александр Гвоздик предположил, кто из украинских боксеров вскоре сможет стать чемпионом.