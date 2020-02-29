29.02.2020 17:35

Харьковское Динамо Сыграет С Днепром В 1/4 Плей-Офф национальной хоккейной лиги

Стал известен соперник МХК «Динамо» в 1/4 финала плей-офф раунда Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.



://dynamo.kharkiv.ua

После 38 тура стало известно, что херсонский “Днепр” займет третью строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и соответственно встретится с харьковским клубом.

Отметим, что первый матч четвертьфинальной серии состоится 12 марта на домашней арене харьковчан.