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29.02.2020  17:35   

Харьковское Динамо Сыграет С Днепром В 1/4 Плей-Офф национальной хоккейной лиги

Стал известен соперник МХК «Динамо» в 1/4 финала плей-офф раунда Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.


://dynamo.kharkiv.ua

После 38 тура стало известно, что херсонский “Днепр” займет третью строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и соответственно встретится с харьковским клубом.

Отметим, что первый матч четвертьфинальной серии состоится 12 марта на домашней арене харьковчан.

Источник:   МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков, матч
 
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