Харьковское Динамо Сыграет С Днепром В 1/4 Плей-Офф национальной хоккейной лиги

Стал известен соперник МХК «Динамо» в 1/4 финала плей-офф раунда Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.
После 38 тура стало известно, что херсонский “Днепр” займет третью строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и соответственно встретится с харьковским клубом.
Отметим, что первый матч четвертьфинальной серии состоится 12 марта на домашней арене харьковчан.
Сегодня звезды склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
Древние римляне впервые отметили этот день в 45 году до нашей эры.
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