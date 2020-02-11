50 сейвов за матч юный харьковчанин совершил под фантастическую поддержку трибун

Вратарь харьковского хоккейного клуба признался, что вначале матча его «бил мандраж», но благодаря зрителям и болельщикам от понял, что вышел доказать, на что способен.
Вратарь МХК “Динамо” Илья Бандурян, отбивший в матче с “Кременчуком” 50 бросков, поделился впечатлениями от игры.
— Очень быстрая игра, очень опытный соперник. Мне дали шанс только под конец сезона. Я об этом жалею, это результат моей ошибки. Есть над чем работать.
— Сегодня у тебя 50 сэйвов. Как тебе игралось с этим соперником?
— Ребята не простые, разыгрывают. В основном, игра на перемещение.
— Как настраивал себя на игру, когда узнал, что сегодня в старте выйдешь?
— Перед началом матча был мандраж. Но я захотел, вышел и доказал, что все возможно.
— Сегодня была активная поддержка на трибунах. Как тебе было играть при такой атмосфере?
— Те шайбы, что я отбил – я сделал это за счет поддержки болельщиков. Очень им за это благодарен, ждем их на следующих матча.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
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