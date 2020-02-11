Главная Новости Спорт 50 сейвов за матч юный харьковчанин совершил под фантастическую поддержку трибун
11.02.2020  15:40   

50 сейвов за матч юный харьковчанин совершил под фантастическую поддержку трибун

Вратарь харьковского хоккейного клуба признался, что вначале матча его «бил мандраж», но благодаря зрителям и болельщикам от понял, что вышел доказать, на что способен.


://dynamo.kharkiv.ua/

Вратарь МХК “Динамо” Илья Бандурян, отбивший в матче с “Кременчуком” 50 бросков, поделился впечатлениями от игры.

— Очень быстрая игра, очень опытный соперник. Мне дали шанс только под конец сезона. Я об этом жалею, это результат моей ошибки. Есть над чем работать.

— Сегодня у тебя 50 сэйвов. Как тебе игралось с этим соперником?

— Ребята не простые, разыгрывают. В основном, игра на перемещение.

— Как настраивал себя на игру, когда узнал, что сегодня в старте выйдешь?

— Перед началом матча был мандраж. Но я захотел, вышел и доказал, что все возможно.

— Сегодня была активная поддержка на трибунах. Как тебе было играть при такой атмосфере?

— Те шайбы, что я отбил – я сделал это за счет поддержки болельщиков. Очень им за это благодарен, ждем их на следующих матча.

Источник:   ХК Динамо Харьков
 Тэги:  хоккей, харьков, клуб, поддержка, матч
 
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