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10.02.2020  19:22   

Харківську модель розвитку спорту поширюватимуть в Україні

Харківські спеціалісти взяли участь у розробці Національної стратегії розвитку спорту.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 10 лютого, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров.
 
Він зазначив, що під час розробки стратегії майже всі пропозиції харків'ян були враховані, і модель, яка використовується в місті з розвитку спорту, роботи з федераціями та школами, взяли за основу і використовуватиметься в інших містах України.
 
Як повідомив директор департаменту, в 2019 році в Харкові було проведено понад  1 тис. заходів, 45 з яких - іміджевих. Крім того, в 2019 році було реконструйовано 20 шкільних стадіонів. Харківські шкільні спортивні ліги об'єднали 14 тис. дітей з 181 школи. «Ми дійсно зробили революцію і плануємо надалі збільшувати цей показник», - зазначив Олексій Чубаров.
 
За його словами, цього року в місті планують завершити реконструкцію концертного залу «Україна», який не ремонтувався майже 40 років, а також продовжити роботи в Міський спортивній школі олімпійського резерву з водних видів спорту Яни Клочкової. Як повідомив Олексій Чубаров, капітальний ремонт у школі проведено приблизно на 70%, і цього року в басейні школи вперше за 42 роки провели чемпіонат України з плавання.
 
Також в Харкові приділяється увага молоді - торік був відкритий молодіжний центр у Держпромі, а в поточному році, за підтримки міської ради та Німецької федеральної компанії «GIZ», планується створити хаб в Індустріальному районі.
 
«Ми залучаємо молодь, спортсменів. Кількість переглядів наших заходів в інтернеті досягла понад 10 млн. Це дуже великий показник і приблизно на 35% більше, ніж минулоріч», - повідомив директор департаменту.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  спорт, харьковская модель, харьков
 
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