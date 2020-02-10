10.02.2020 19:22

Харківську модель розвитку спорту поширюватимуть в Україні

Харківські спеціалісти взяли участь у розробці Національної стратегії розвитку спорту.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 10 лютого, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров.

Він зазначив, що під час розробки стратегії майже всі пропозиції харків'ян були враховані, і модель, яка використовується в місті з розвитку спорту, роботи з федераціями та школами, взяли за основу і використовуватиметься в інших містах України.

Як повідомив директор департаменту, в 2019 році в Харкові було проведено понад 1 тис. заходів, 45 з яких - іміджевих. Крім того, в 2019 році було реконструйовано 20 шкільних стадіонів. Харківські шкільні спортивні ліги об'єднали 14 тис. дітей з 181 школи. «Ми дійсно зробили революцію і плануємо надалі збільшувати цей показник», - зазначив Олексій Чубаров.

За його словами, цього року в місті планують завершити реконструкцію концертного залу «Україна», який не ремонтувався майже 40 років, а також продовжити роботи в Міський спортивній школі олімпійського резерву з водних видів спорту Яни Клочкової. Як повідомив Олексій Чубаров, капітальний ремонт у школі проведено приблизно на 70%, і цього року в басейні школи вперше за 42 роки провели чемпіонат України з плавання.

Також в Харкові приділяється увага молоді - торік був відкритий молодіжний центр у Держпромі, а в поточному році, за підтримки міської ради та Німецької федеральної компанії «GIZ», планується створити хаб в Індустріальному районі.

«Ми залучаємо молодь, спортсменів. Кількість переглядів наших заходів в інтернеті досягла понад 10 млн. Це дуже великий показник і приблизно на 35% більше, ніж минулоріч», - повідомив директор департаменту.