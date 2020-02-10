Харьковский хоккеист - автол лучшего гола января в УХЛ (ВИДЕО)

Нападающий МХК «Динамо» Михаил Геворкян признан автором лучшей шайбы Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в январе.
В матче перенесенного 12 тура против херсонского «Днепра» форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника соперника, сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота.
Отметим, что по итогам той недели Геворкян был признан лучшим нападающим.
Отметим, что также были выбраны лучшие игроки месяца. Лучшим вратарем стал голкипер “Днепра” Александр Хомутов, лучшим защитником – хоккеист “Кременчука” Всеволод Толстушко, а лучшим нападающим признан форвард “Белого Барса” Руслан Благой.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
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