Главная Новости Спорт Харьковский хоккеист - автол лучшего гола января в УХЛ (ВИДЕО)
10.02.2020  17:51   

Харьковский хоккеист - автол лучшего гола января в УХЛ (ВИДЕО)

Нападающий МХК «Динамо» Михаил Геворкян признан автором лучшей шайбы Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в январе.


://dynamo.kharkiv.ua/

В матче перенесенного 12 тура против херсонского «Днепра» форвард получил передачу на ход из своей зоны, оторвался от защитника соперника, сблизился с голкипером, обманным движением обыграл вратаря и забросил шайбу в ворота.

Отметим, что по итогам той недели Геворкян был признан лучшим нападающим.

Отметим, что также были выбраны лучшие игроки месяца. Лучшим вратарем стал голкипер “Днепра” Александр Хомутов, лучшим защитником – хоккеист “Кременчука” Всеволод Толстушко, а лучшим нападающим признан форвард “Белого Барса” Руслан Благой.

Источник:   Динамо Харьков
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков, выезд, игра
 
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